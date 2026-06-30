"Télématin" mercredi 1er juillet 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 1er juillet 2026 :
L'invitée
Lucie Carrasco pour le documentaire “Lucie Carrasco en Thaïlande” un film de Jérémy Michalak diffusé sur France 5 mercredi 1er juillet 2026 à 21:05.
Les 4 vérités
Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône.
Culture
Marine Leonardi.