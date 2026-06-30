"Télématin" mercredi 1er juillet 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 1er juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 1er juillet 2026 :

L'invitée

Lucie Carrasco pour le documentaire “Lucie Carrasco en Thaïlande” un film de Jérémy Michalak diffusé sur France 5 mercredi 1er juillet 2026 à 21:05.

Les 4 vérités

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône.

Culture

Marine Leonardi.