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Bonjour La Matinale TF1 vendredi 3 juillet 2026, les invités de Bruce Toussaint

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 2 juillet 2026 256
Bonjour La Matinale TF1 vendredi 3 juillet 2026, les invités de Bruce Toussaint

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Maud Descamps et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 3 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise :

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

09:15 L'interview du petit-déjeuner :

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le jeudi, 02 juillet 2026 20:54
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