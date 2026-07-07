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Marine Le Pen invitée du Journal de 20 Heures de TF1 ce mardi 7 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 600
Marine Le Pen invitée du Journal de 20 Heures de TF1 ce mardi 7 juillet 2026

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, sera l'invitée du journal de 20H de TF1 ce mardi 7 juillet 2026.

Reconnue coupable de détournement de fonds publics et de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaire éuropéens du RN, Marine Le Pen est condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis et un an sous surveillance électronique, ainsi qu'à 45 mois d’inéligibilité, en partie assortis du sursis.

Sur le plan du droit, ce verdict ne bloque pas sa participation au scrutin présidentiel de 2027.

Marine Le Pen reviendra sur cet arrêt de la cour d'appel de Paris et répondra en direct, en plateau, aux questions de Gilles Bouleau.

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