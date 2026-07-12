Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 13 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 13 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise

Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.