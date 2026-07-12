"Télématin" lundi 13 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

Cédric Dandeville vous donne rendez-vous en direct sur France 2 lundi 13 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 13 juillet avril 2026 :

L'invité du jour

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Les 4 vérités

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.