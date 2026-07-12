"Télématin" lundi 13 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 13 juillet avril 2026 :
L'invité du jour
Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.
Les 4 vérités
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.