recherche
Infos

"Télématin" mercredi 15 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 juillet 2026 347
"Télématin" mercredi 15 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

Cédric Dandeville vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 15 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 15 juillet avril 2026 :

L'invité du jour

Luis Fernandez, consultant sur beIN SPORTS, ancien footballeur international.

Les 4 vérités

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.

Dernière modification le mardi, 14 juillet 2026 21:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 15 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 15 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

14 juillet 2026 - 21:19

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 15 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 15 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

14 juillet 2026 - 21:19

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

11 juillet 2026 - 19:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...