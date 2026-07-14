"Télématin" mercredi 15 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

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Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 15 juillet avril 2026 :
L'invité du jour
Luis Fernandez, consultant sur beIN SPORTS, ancien footballeur international.
Les 4 vérités
Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.