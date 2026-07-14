"Télématin" mercredi 15 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

Cédric Dandeville vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 15 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 15 juillet avril 2026 :

L'invité du jour

Luis Fernandez, consultant sur beIN SPORTS, ancien footballeur international.

Les 4 vérités

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.