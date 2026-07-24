Incendies en France : Laurent Nuñez invité du 20 Heures de TF1 ce vendredi 24 juillet 2026

Ce vendredi 24 juillet 2026, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 pour faire le point sur la situation des incendies qui touchent actuellement la France.

La France fait face à une vague d'incendies particulièrement critique. Alors que 32 foyers sont actuellement actifs sur l'ensemble du territoire national, les forces de sécurité civile et les sapeurs-pompiers sont sur-sollicités pour contenir la progression des flammes.

Les départements de la Gironde, des Landes et du Var concentrent une grande partie des inquiétudes en raison de conditions météorologiques particulièrement défavorables.

Face à la gravité de la situation, le ministre de l'Intérieur sera l'invité du 20 Heures de TF1. Il répondra en direct, sur le plateau, aux questions d'Audrey Crespo-Mara pour détailler la stratégie du gouvernement et l'avancement des secours.