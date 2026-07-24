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"Télématin" samedi 25 juillet 2026, les invités de Johanna Ghiglia sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 160
"Télématin" samedi 25 juillet 2026, les invités de Johanna Ghiglia sur France 2

Johanna Ghiglia vous donne rendez-vous en direct sur France 2 samedi 25 avril 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 25 juillet 2026 :

L'invité du jour

Lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Les 4 vérités

Julien Odoul, député de l'Yonne et porte-parole du RN.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.

Dernière modification le vendredi, 24 juillet 2026 21:21
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