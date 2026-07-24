"Télématin" samedi 25 juillet 2026, les invités de Johanna Ghiglia sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” samedi 25 juillet 2026 :
L'invité du jour
Lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Les 4 vérités
Julien Odoul, député de l'Yonne et porte-parole du RN.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.