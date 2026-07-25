"13h15 le samedi" : Les premières vendanges de Tiffany ce 25 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 25 juillet 2026 sur France 2, « Premières vendanges », un document de Marie-Agnès Suquet, Henri Desaunay avec Eric Chevalier, produit par Auxyma.

Changer de vie à 40 ans, un projet souvent rêvé mais rarement réalisé, car considéré comme trop risqué. Tiffany a franchi le cap en quittant une vie confortable pour cultiver des vignes avec son compagnon.

"13h15 le samedi" raconte le cheminement parfois risqué pour entreprendre un changement de vie. A 40 ans, Tiffany a décidé de donner une chance à ses rêves, de faire le grand saut dans le vide.

Tout a commencé par une rencontre, un coup de cœur pour Nicolas, salarié dans un domaine viticole. Tiffany est alors consultante financière pour une banque internationale, et ne connaît absolument rien aux vignes.

Mais par amour, elle décide de tout plaquer pour monter avec Nicolas un projet fou. Ensemble, ils décident de reprendre 28 hectares de vignes à Saint-Sauveur-de-Cruzières, en Ardèche. Une fois endetté auprès des banques, le couple n'a plus le droit à l’erreur.

Un changement de vie total, durant lequel ils apprendront à composer avec le stress météorologique et financier, mais aussi les joies et les découvertes.

Le magazine les a suivis pendant plusieurs mois, jusqu'au verdict de la toute première récolte.