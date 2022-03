« Foot2Rue » : la saison 4 diffusée sur France 4 à partir du lundi 11 avril

C'est le grand retour de « Foot2Rue » après six ans d'absence. Découvrez la saison 4 inédite du lundi au vendredi à 17:15 sur France 4 à partir du 11 avril.

Après près de 3 millions de vues sur Okoo, la saison 4 de Foot2Rue débarque du lundi au vendredi sur France 4.

Lancée en 2006, ayant marqué toute une génération, la série Foot2Rue est de retour après 78 épisodes, 1 film, 2 albums et 6 clips, plus de 3,5 millions de romans, 500 000 BD et 3 jeux vidéo… Après Akhenaton, Kool Shen ou encore Disiz, le générique inédit de la nouvelle saison est interprété par Black M.

Foot2Rue parle de sport, d’esprit d’équipe et véhicule des valeurs fortes : la mixité, le collectif, le dépassement de soi. La série aborde également des thèmes sociétaux comme la parité, l'intégration, l'accueil de réfugiés…

La nouvelle saison voit arriver une nouvelle génération de joueurs à Port-Marie pour les qualifications au prochain Mondial de foot de rue. Petit Dragon décide de monter sa propre équipe. Ensemble, ils devront affronter près de 20 équipes. La compétition s’annonce serrée. Mais les nouveaux Bleus sont bien décidés à remporter le tournoi avec leur arme fatale… l’esprit foot de rue !

Les fans retrouveront des graphismes proches de la série d’origine pour leur plus grand plaisir car la saison 4 reprend la même gamme de couleurs et des textures similaires. Le producteur précise : « On a modernisé, il n’y a plus le trait noir autour des personnages mais on a conservé un air de famille très fort. »

Dans cette nouvelle saison, l’ancien et le nouveau graphisme se mêlent à merveille afin de plaire aux inconditionnels de Foot2Rue et à ceux qui vont découvrir la nouvelle saison avec les aventures de Petit Dragon, la relève est assurée.

L'histoire de la saison 4

Les inscriptions pour les qualifications au prochain Mondial de foot de rue sont ouvertes à Port-Marie. Petit Dragon, un garçon de 11 ans, rêve d’y participer. Mais qui voudrait de lui dans son équipe : « Trop jeune… trop petit… » Personne ne le prend au sérieux.

Qu’à cela ne tienne, Petit Dragon monte sa propre équipe – Les Bleus –, déterminé à remporter le tournoi et prouver ainsi au monde que ce ne sont ni la taille ni l’âge qui comptent… mais l’esprit foot de rue !