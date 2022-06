Inédit en clair : “Toy Story 4” sera diffusé sur M6 dimanche 5 juin (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le long métrage d'animation “Toy Story 4” réalisé en 2016 par Josh Cooley sera diffusé sur M6 dimanche 5 juin à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.

L'arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie, met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.

Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Le saviez-vous ?

En 1995, « Toy Story » a marqué un tournant dans l’histoire du cinéma en devenant le premier long métrage d’animation entièrement réalisé en images de synthèse. Ce 4ème volet a été le plus gros succès de l’année et a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2020.

« Toy Story 4 » accueille les voix de comédiens prestigieux : Audrey Fleurot, Angèle, Jamel Debbouze, Franck Gastambide et Pierre Niney pour interpréter le rôle de Fourchette, un jouet pour le moins atypique, drôle et touchant.

« Toy Story 4 » mènera Woody à des retrouvailles inattendues avec son amie La Bergère, perdue de vue depuis longtemps et absente de « Toy Story 3 ».

Le dessin animé nous transporte au coeur d’un magasin d’antiquités rempli de bonnes et de mauvaises surprises. C’est l’endroit qui a donné le plus de fil à retordre à l’équipe technique tant les détails y sont précis et nombreux.

Avant d’être le jouet que nous connaissons tous, Buzz l’Éclair était un authentique Ranger de l’espace. Sa véritable histoire et ses exploits seront contés au cinéma dès le 22 juin, dans un tout nouveau film Disney.Pixar intitulé « Buzz l’Éclair ».