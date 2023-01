“Paw Patrol, la Pat'Patrouille” fête ses 10 ans sur TFOU en 2023

Evénement sur TFOU en 2023 : Ryder et ses amis de La Pat’Patrouille fêtent leurs 10 ans ! TF1 a donc prévu de fêter cet événement avec ses jeunes téléspectateurs.

Pour cet anniversaire exceptionnel, la brigade de choc, menée par Ryder, réservera au fil de l’année de nombreuses surprises aux enfants.

Dès le 11 janvier, chaque mercredi à 07:45, redécouvrez les premières missions des chiots amis de la Pat Patrouille : Everest, Tracker, Vicky, les chiens jumeaux, Rex, … toujours prêts à venir en aide aux habitants de la Grande Vallée.

Du mercredi 22 février au mercredi 8 mars, TFOU proposera de découvrir 6 épisodes inédits :

De nouvelles aventures périlleuses et rocambolesques attendent nos amis de la Pat’Patrouille ! Ils sont rejoints par leur nouvelle amie Liberty, qui parcourt les routes sur son scooter. Ils retrouvent aussi d’anciens compagnons, comme les chiens jumeaux Ella et Tuck, Everest ou Tracker. Nos chiots préférées et dévoués font face à d’incroyables défis : ramener une montgolfière à bon port, repousser une anguille géante perdue dans la ville grâce à leurs supers équipements, récupérer une calèche royale, sauver un éléphanteau joueur et même un bébé tyrannosaure en danger !

Et pour la fin d’année, TFOU réserve une belle surprise aux enfants avec « L’Equipe au Grand Complet » double épisode spécial événement !

Heureusement, depuis 10 ans, aucune mission n’est trop dure, car la Pat’ Patrouille assure !

La série, créée par Keith Chapman (Bob le Bricoleur, Fifi et ses floramis), produite par Spinmaster / Nickelodeon, cartonne chaque matin sur TFOU avec en moyenne 47% de part d’audience sur l’année 2022. Un succès incroyable jamais démenti auprès des enfants de 4 à 10 ans.