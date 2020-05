“Echappées Belles” au Botswana, samedi 16 mai sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 16 mai à 20:50 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine au Botswana avec Jérôme Pitorin.

C'est au Botswana, territoire d'exception entre l'Afrique du Sud et la Zambie, que Jérôme Pitorin part à l'aventure. Une véritable immersion au royaume des Big Five, les plus grands mammifères africains !

Depuis que toute forme de chasse a été interdite en 2014, le pays est devenu un eldorado pour toutes les espèces animales, y compris les plus menacées par le braconnage ou le marché illégal.

Jérôme emmène les téléspectateurs découvrir le pays qu'on surnomme le "miracle africain".

Les zooms : Que tombe la pluie (devise du Botswana) / Au milieu de nulle part / Des hommes et des éléphants / Tendance Gaborone / Quand les chasseurs se font chasser.

