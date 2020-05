“C l'hebdo” samedi 16 mai : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 16 mai à 19:00, Ali Baddou vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo” qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.

Première semaine d’une France déconfinée. Pas une libération, puisqu’il faut s’adapter aux nouvelles règles qui font partie de notre quotidien. Mais déjà la menace d’un reconfinement. Dans C l’hebdo, une invitée fil rouge. Libre-penseuse, journaliste, essayiste engagée, Caroline Fourest.

Et si la crise économique était celle du capitalisme et de la mondialisation ? On en parlera avec l’un des économistes les plus influents au monde. Rendez-vous avec Thomas Piketty.

Et puis la vie sans contact. Et si c’était ça, aussi, le monde avec le coronavirus ? Comment vivre ensemble dans une société du mètre et demi ? Comment réinventer notre rapport aux autres ? Comment garder la distance et maintenir le lien ? Et le rapport aux autres ? Que changent les masques ? On en parle avec la psychologue Hélène Romano.