“Passage des Arts” revient sur France 5 : les invités de Claire Chazal du 25 au 29 mai

Alors que l'ouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle reste en suspens, “Passage des Arts” revient sur France 5 dès le lundi 25 mai.

Chaque soir, Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs - qui portent un regard sur le monde et la culture.

Retrouvez Passage des arts du lundi au vendredi à 20:20 chaque jour un invité, une rencontre enrichie par un reportage sur la vie culturelle, la question d'un téléspectateur et pour finir l'oeuvre d'art qui a bouleversé la vie de l'invité.

Au programme du 25 au 29 mai :