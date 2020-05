“Secrets d'histoire” : Stéphane Bern perce les secrets de Richelieu, lundi 18 mai sur France 3 (vidéo)

De la Touraine où il grandit, aux rives du Québec qu'il colonise, “Secrets d'Histoire”, vous invite lundi 18 mai à 21:05 sur France 3 à découvrir le destin exceptionnel du cardinal de Richelieu, l'un des plus grands hommes d'Etat de notre Histoire.

Stéphane Bern nous emmène à la découverte de l'héritage incroyable que nous a légué Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu, devenu Ministre de Louis XIII. Créateur de l'Académie française, initiateur du grand palais du Luxembourg, l'actuel Sénat, il est l'un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Décrit par Dumas comme cruel, froid et manipulateur, "L'homme rouge" est surtout un homme d'église convaincu, ainsi qu'un fin stratège politique. De cette ambition démesurée, la ville de Richelieu en Indre-et-Loire en est le reflet. Stéphane Bern fera également revivre avec des images de synthèse le château qu'il y fait construire, au XVIIe siècle, et qui a servi de modèle à Versailles.

Amoureux des jolies femmes, des arts, des lettres et du pouvoir, la vie du Cardinal est une suite de rebondissements qui se mêlent à l'histoire du royaume. Mais Richelieu est aussi un homme fragile, visé par les complots, que la peur de la disgrâce et de la mort n'a jamais quitté.

Plus qu'un destin, ce sont les secrets de la vie d'un des plus grand visionnaire et homme politique de son époque que nous vous invitons découvrir !