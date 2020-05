“C Politique” dimanche 24 mai : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 24 mai à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Toujours en partenariat avec le média digital Brut, Karim Rissouli et les chroniqueurs décryptent, de chez eux, l’actualité française et internationale de la semaine.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : Bernard Guetta, eurodéputé (groupe Renaissance) et Isabelle Autissier, ex-navigatrice, présidente de WWF.



Europe : le grand réveil ?

L’un des grands titres de la semaine, c’est le réveil de l’Europe, accusé, depuis 2 mois ½, de ne pas être à la hauteur de la crise.

Un plan de relance de 500 millions d'euros décidé par Emmanuel Macron et Angela Merkel pourrait poser les premières pierres d’une Europe sociale et politique. Le début d’une nouvelle ère ?

La Semaine Politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Mélou

En Coulisses > Le cauchemar brésilien.

Direction le Brésil, nouvel épicentre de l’épidémie, frappé par une crise à la fois sanitaire, sociale et politique, et dirigé par un chef d’Etat, Jaïr Bolsonaro, qui pense toujours que le virus est inoffensif.

Reportage en coulisses dans les services funéraires complètement débordés, auprès des partisans "corona-sceptiques" du Président et au coeur des favelas, notamment "la Cité de Dieu", proche de la crise humanitaire.



Sur le terrain > Coronavirus : La revanche du plastique.

Et si le plastique était le grand gagnant de cette crise ? Masques à usage unique fabriqués par centaines de millions, blouses et surblouses des soignants, lingettes désinfectantes, le plastique est partout. Maxime Darquier nous raconte comment le lobby du plastique essaie, aujourd’hui, de prendre sa revanche.

Depuis La Rochelle, la grande navigatrice Isabelle Autissier, présidente du WWF, interviendra dans l’émission.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Invités : Ariane Chemin, grand reporter au Monde, et Mathias Wargon, chef des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis.

La santé grande gagnante du monde d’après ?

Des soignants applaudis tous les soirs à 20 heures, des annonces de revalorisation de salaires, mais au-delà des symboles et des promesses, la santé va t-elle être la grande gagnante ou la grande oubliée de l’après coronavirus ? Décryptage et interviews.

Ariane Chemin et le professeur Raoult

Depuis le début de cette crise, Ariane Chemin a sillonné la France : des Vosges endeuillées à la Lozère désertée et également sur les traces du fameux patient 0 français. Elle a aussi recueilli les confidences d’Agnès Buzyn, et elle sort, ce week-end, une enquête sur les relations entre le professeur le plus controversé de France, Didier Raoult, et le pouvoir politique.



Document > Plongée au coeur des urgences psychiatriques.

C politique s’intéresse aux problèmes psychologiques et psychiatriques engendrés par la crainte du virus et les huit semaines de confinement. Direction la Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus durement frappés par le Covid-19. Les reporters ont passé plusieurs jours aux côtés des patients, trois fois plus nombreux à arriver aux urgences psychiatriques depuis le mois d’avril, et des soignants, débordés, qui passent une bonne partie de leur journée à chercher des lits pour les nouveaux arrivants.

Le conseil de lecture de Thomas Snégaroff.