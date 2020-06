“C Politique” dimanche 7 juin : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 7 juin à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Toujours en partenariat avec le média digital Brut, Karim Rissouli et les chroniqueurs décryptent, de chez eux, l’actualité française et internationale de la semaine.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : François Sureau, avocat, écrivain, auteur de L’Or du Temps (Editions Gallimard).

La semaine politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Melou.

En coulisses > Washington : une semaine de colère.

Deux semaines après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, la colère ne retombe pas aux Etats-Unis, secoué par un mouvement de protestation inédit depuis les années 60 et la fin de la ségrégation raciale.

Face aux manifestants, Donald Trump a choisi la force, ce qu’il appelle "la loi et l’ordre" et a déployé l’armée dans les rues de Washington.

L'équipe de C politique a passé la semaine dans la capitale américaine, entre la Maison-Blanche et les quartiers les plus pauvres de la ville, où la mixité raciale n’existe pas et où les plaies du passé sont loin d’être refermées.

Sur le terrain > La nouvelle marche pour l’égalité.

En France, les répercussions de la mort de George Floyd sont importantes. Son décès fait écho à la mort d’Adama Traoré, suite à son interpellation par des gendarmes il y a cinq ans. Maxime Darquier était au coeur de cette mobilisation sans précédent qui s'est déroulée à Paris qui pose la question du racisme au sein de la police française.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Invités : Riad Sattouf, dessinateur, auteur des Cahiers d’Esther. Histoire de mes 14 ans. (Editions Allary), Tania de Montaigne, journaliste et écrivaine, autrice de L’Assignation Les Noirs n’existent pas (Editions Grasset) et Julie Andreu, avocate au barreau de Marseille.



La rencontre > Riad Sattouf et Tania de Montaigne.

La France, son identité, sa jeunesse. Rencontre entre le dessinateur Riad Sattouf et la romancière et journaliste Tania De Montaigne qui nous aidera à décrypter ce moment mondial qui met la question raciale au centre du débat.



Enquête > Fos-sur-Mer : les sacrifiés de la pollution.

L’enquête de C Politique nous emmène dans la plus grande zone industrielle de France, Fos-sur-Mer, qui est aussi la plus polluée du pays.

Là-bas, les risques de cancer y seraient deux fois plus élevés qu’ailleurs… Dans le viseur des associations de riverains, l’usine sidérurgique d'ArcelorMittal mais aussi l’Etat contre lequel une plainte a été déposée.En plateau, l’avocate Julie Andreu, surnommée la Erin Brockovich de Fos-sur-Mer, qui défend les victimes de cette pollution.

Le conseil de lecture de Thomas Snégaroff.