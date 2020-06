Barbecue, piscine, jeux d'enfants : “Capital” enquête sur les produits stars de l'été, ce soir sur M6 (vidéo)

A quelques semaines des grandes vacances estivales, Julien Courbet vous propose ce dimanche 7 juin à 21:05 un numéro du magazine “Capital” qui sera consacré aux produits stars d'un été pas comme les autres.

Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de profiter du soleil pointe le bout de son nez. Malgré les restrictions, les Français peuvent désormais faire des barbecues, cultiver leur bout de jardin ou leur balcon et se prendre à rêver de barboter dans une petite piscine à moindre frais. Capital a enquêté sur ces loisirs et ces produits star de l'été 2020.

Barbecue Weber : il met les Français sur le grill !

Après deux mois de confinement, les Français peuvent à nouveau se réunir avec leur famille ou leurs amis. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'une barbecue-party ! Les Français en raffolent ! Il s'en vend près d'un million par an et, aux beaux jours, la grillade devient un sport national. Pour les « accros », une marque s'impose : Weber. Considérée comme la « Rolls » du genre, son succès est aussi le résultat d'une offensive tous azimuts pour doper ses ventes. Championnat de barbecue, grill academy, innovations à gogo, nous allons comprendre comment Weber procède pour résister à une concurrence qui s'organise ? Comment cette marque parvient à convaincre les consommateurs d'investir dans un barbecue de jardin, souvent pas donné, dont on ne se sert pourtant qu'aux beaux jours ?

Piscine hors-sol : le rêve abordable ?

Avec le confinement, les commandes de piscines ont explosé ! Au rythme actuel des ventes, la France comptera près de 2,5 millions de piscines privées. Un record en Europe ! Et si ce rêve devient plus accessible, on le doit à un certain type de piscine : la piscine hors-sol, moins chère qu'un bassin enterré, moins basique qu'un modèle gonflable. Avec des premiers prix qui démarrent dès 100 euros, que peut-on espérer comme produit ? Grâce à quelles inventions ou méthodes commerciales, les fabricants parviennent-ils à se démarquer et faire grimper la note ? Plongée au cœur d'un marché en plein remous !

Mobilier de jardin : la bataille du premier prix !

Une table, deux chaises, un canapé… et voilà votre terrasse transformée en salon d'extérieur ! Plus d'un Français sur deux a déjà craqué et, chaque année, les salons de jardin sont un best-seller dans les grandes surfaces. Parmi tous les modèles existants, seule une matière réussit le tour de force d'être à la fois tendance, résistante et bon marché : la résine tressée, une imitation synthétique du rotin. À 150 euros le salon, comment un tel ensemble est-il conçu et où est-il fabriqué ? Comment les magasins qui les vendent au triple de ce prix justifient-ils un tel écart ?

Les jeux de plein air à la conquête de votre jardin

Pour éloigner les enfants de leurs écrans, rien ne vaut les jeux de plein air : toboggans, balançoires, trampolines ou maisonnettes… Avec le confinement, de nombreux parents se sont rués sur ces produits pour que leurs enfants puissent se défouler. Les acteurs de ce marché se frottent les mains. Le secteur pèse aujourd'hui plus de 400 millions d'euros. Parmi les fabricants leaders, les historiques Soulet et Smoby qui rivalisent d'imagination pour se réinventer. Le premier a créé « le Chambord », une gigantesque structure en bois qui mêle toboggan, cabane et balançoire et coûte la bagatelle de 3 000 euros ! Quant à Smoby, l'enseigne a inventé la fameuse « friends house », best-seller du marché, écoulée à 11 000 exemplaires en France, l'an passé. Comment les mastodontes du jeu de plein air font-ils pour se démarquer et s'imposer dans cette course à l'innovation ? Alors que de grandes enseignes emblématiques (Toys'R'Us, La Grande Récré…) mettent la clé sous la porte face à l'assaut du e-commerce, de nouveaux venus émergent. C'est le cas notamment de Oogarden qui ambitionne de devenir le Décathlon des jardins en misant sur un rapport qualité/prix imbattable. Comment les fabricants se battent-ils pour être en bonne place dans les magasins de jouets ? Quels sont leurs arguments pour plaire aux enfants et convaincre les parents ?