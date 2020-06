“Le Magazine de la santé” en version estivale, du 29 juin au 17 juillet sur France 5

Pour la 9ème saison, France 5 propose la version estivale du “Magazine de la santé” durant 3 semaines, du 29 juin au 17 juillet 2020 à 13:40.

Le médecin du sport Régis Boxelé, le chirurgien cardiaque Fabien Doguet et la journaliste Emma Strack, entourés chaque jour de chroniqueurs, médecins et journalistes, pilotent en direct ce rendez-vous quotidien consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Les téléspectateurs peuvent réagir et poser leurs questions pas SMS (au 41555), sur internet (allodocteurs.fr), et sur les réseaux sociaux (#santeF5).

Cet été, l'équipe du Magazine de la santé continue d'informer sur l'actualité médicale et notamment celle du coronavirus, mais prodigue également des conseils pour vivre un bel été : se protéger du soleil, manger sain, éviter les pièges de l'apéritif, se retrouver en couple pendant les vacances...

Nouvelle rubrique

Marina Carrère d'Encausse et son acolyte libraire Gérard Collard aiguiseront l'appétit des lecteurs et des gourmets en donnant à découvrir un livre et un plat se faisant écho, en compagnie de la cheffe Angèle Ferreux-Maeght.

In vivo

Tous les jours, en deuxième partie d'émission, le meilleur des séries documentaires In Vivo offre une immersion dans le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients.

Les docs du Mag Santé

Et, à compter du 20 juillet juqu'au 28 août à 13:40, Marina Carrère d'Encausse et Régis Boxelé proposent chaque jour dans Les docs du mag santé, deux séries In Vivo de 26'.