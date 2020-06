“C l'hebdo” samedi 13 juin : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 13 juin à 19:00, Ali Baddou vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo” qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.

Racisme et violences policières

Les violences policières de nouveau à la une de l’actualité. Bavures, techniques d’intervention, problèmes individuels ou qui concernent l’ensemble de la profession ? Beaucoup de questions restent posées. Et face aux critiques, c’est très rare, les policiers manifestaient à la fin de la semaine. On en parle avec le journaliste David Perrotin.

Retour aussi sur la colère planétaire et la question du racisme qui n’en finit pas d’être posée, notamment en France après la mort de George Floyd. Une mobilisation sans précédent contre le racisme. Des manifestations, et un combat qui s’en prend aussi à des symboles d’un passé qui ne passe pas- celui de la colonisation et de l’esclavage. Et un débat qui s’enflamme. Toutes les images dans l’émission, et le décryptage de Jean-Michel.

Macron parle dimanche

La fin d’un très long silence. Dimanche, le président de la République doit prononcer une allocution solennelle. La première depuis des semaines. Rendez-vous très important pour Emmanuel Macron : après la crise sanitaire, il y a la crise économique. Et maintenant aussi les débats autour du racisme dans notre société. Que dira-t-il dimanche à 20h ? Deux grands journalistes politiques, Nathalie Schuck du magazine Le Point, et Benjamin Duhamel de BFM TV nous raconteront les coulisses de ce rendez-vous qui se prépare dans le plus secret à l’Elysée.

La Suite,

Passion De Gaulle

Et après 20h, la République qui s’apprête à commémorer l’un de ses héros. Jeudi prochain, cela fera 80 ans jour pour jour que le Général de Gaulle lançait son appel depuis Londres, sur les ondes de la BBC. Un appel pour continuer la guerre contre l’Allemagne nazie. Un discours fondateur de la Résistance. Dans la Suite de C L’Hebdo, la « passion De Gaulle ». Un personnage qui a profondément divisé, qui a été haï, qu’on a même voulu assassiner, mais qui est devenu un personnage consensuel de l’Histoire contemporaine. Explication de ce phénomène avec celui qui connaît l’histoire du Général de Gaulle mieux que personne. L’historien Michel Winock, auteur d’un livre devenu un classique, Charles de Gaulle, le rebelle.