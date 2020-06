“C Politique” dimanche 14 juin : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 7 juin à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Girerd, Meriem Amellal, Thomas Snégaroff et Maxime Darquier.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : Patrick Weil, historien et politologue, auteur de Clemenceau, Lettres d’Amérique (Editions Passé Composé) et Binetou Sylla, co-auteure du Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation (Editions Hors d’Atteinte).



La semaine politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Melou.



En Coulisses > Marseille : campagne sous Covid.

Municipales, J-14. Bouleversée par la crise du Covid, la vie électorale reprend son cours avec le second tour des municipales dans deux semaines.

Direction Marseille où la droite pourrait perdre la ville après 25 ans sous la mandature de Jean-Claude Gaudin.



Racisme : faut-il déboulonner les statues ?

Cette semaine est marquée par des images de statues déboulonnées, héritées de notre passé esclavagiste ou colonial en France et un peu partout dans le monde.

Ce samedi, des milliers de manifestants sontm attendus pour une marche contre le racisme à l’initiative du comité pour Adama Traoré. Un mouvement antiraciste divisé entre les anciens militants et une nouvelle vague plus "radicale" qui inquiète le gouvernement.

C politique en parle avec ses invités et avec Maxime Darquier qui était sur le Terrain à Bordeaux, une ville marquée par le commerce des esclaves et qui fait face, cette semaine, à son passé colonial.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Invités : François de Closets, journaliste et essayiste, Hélène Darroze, cheffe cuisinière étoilée et Lamya Essemlali, présidente de l’ONG Sea Shepherd.



Covid 19 : la page est-elle vraiment tournée ?

Ce dimanche, Emmanuel Macron, s'adressera aux Français en vue d'amorcer la phase 3 du déconfinement. Mais, le Covid est-il définitivement derrière nous ? Question posée alors que l’OMS tire la sonnette d’alarme au niveau mondial et que nous ne savons pas encore si en France nous allons échapper à une "deuxième vague".



L’enquête : la bataille de l’ours.

La guerre de l’ours est relancée dans les Pyrénées après la découverte d’un mâle tué par balle en Ariège. Point d’orgue d’un bras de fer entre les éleveurs, qui dénoncent le danger pour leurs brebis, et les défenseurs de cet animal protégé. Une équipe de C politique s'est rendue en Ariège où l’ours a été abattu. En plateau, Lamya Essemlali, responsable de l’ONG Sea Shepherd qui promet 10.000 euros à qui retrouvera celui ou celle qui a tiré sur l’animal.

Le conseil de lecture de Thomas Snégaroff.