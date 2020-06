“Enquête Exclusive” en Nouvelle-Zélande, le dernier refuge, dimanche 21 juin sur M6

Ce dimanche 21 juin à 23:05, Bernard de la Villardière vous propose un inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui vous proposera de découvrir la Nouvelle-Zélande qui attire de plus en plus d'investisseurs.

Située au sud-ouest de l'Océan Pacifique, à l'autre bout du monde (près de 20 000 km de la France, trente heures d'avion), la Nouvelle-Zélande est l'un des derniers territoires découverts par l'homme. Deux îles, celle du Nord et celle du Sud. En tout, 4,5 millions de Néo-Zélandais y vivent dont 2 millions rien qu'à Auckland, la capitale économique du pays. Une nature à couper le souffle avec ses volcans et ses glaciers, sa faune et sa flore exceptionnelles et une qualité de vie parmi les meilleures au monde.

Pendant plusieurs mois, les équipes d'Enquête Exclusive ont partagé la vie quotidienne des Néo-Zélandais, un peuple mixte, heureux et accueillant, pacifique sauf sur un terrain de rugby (cf. les redoutables All Blacks).

À l'heure où les problèmes environnementaux, la crise économique et sanitaire, les tensions communautaires deviennent des préoccupations majeures, ce pays des antipodes offre un cadre de vie unique. La Nouvelle-Zélande attire notamment de plus en plus d'investisseurs, venus se réfugier dans ce territoire aux nombreux espaces encore vierges. Parmi eux, les Chinois en provenance de mégalopoles ultra-polluées qui respirent à pleins poumons l'atmosphère de l'île du Sud. Ils s'arrachent des canettes à 120 euros qui contiennent un air réputé pour être « le plus pur de la planète ». Économiquement, la situation est confortable, stable et le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis dix ans, offrant de nombreuses opportunités à ceux qui veulent y tenter leur chance. De nombreux Français se sont ainsi installés dans le pays, heureux d'avoir fait ce choix.

La Nouvelle-Zélande est aussi une terre bénie pour les femmes. Ici, les rapports entre les sexes sont inversés. Ce sont les femmes qui, bien souvent, choisissent leur compagnon et qui décident dans le couple ou au travail.

L'isolement a longtemps handicapé la Nouvelle-Zélande, mais aujourd'hui, c'est devenu sa force. Pour beaucoup, le pays est devenu « the place to be », l'endroit où il faudra être quand le monde dérapera, le dernier refuge.