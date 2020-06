“C Politique” dimanche 21 juin : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 21 juin à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Girerd, Meriem Amellal, Thomas Snégaroff et Maxime Darquier.

Invités : Patrick Boucheron, historien. Participe à l’ouvrage collectif “Par ici la sortie” (Editions du Seuil)



Avec Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris.



La semaine politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Melou.



De Gaulle : la bataille de l’héritage.

Alors que le général de Gaulle aurait 130 ans, il est encore au centre de toutes les attentions. Les commémorations de l’appel du 18 juin ont donné lieu à une passe d’arme mémorielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui revendiquent tous les deux l’héritage du général.



En Coulisses > Municipales : la vague verte ?

J-7 avant les élections municipales, et une question se pose : les écologistes sont-ils en passe de conquérir la troisième ville de France ? Lyon pourrait devenir le symbole de cette poussée écologiste et virer au vert dimanche prochain. Gérard Collomb, le maire sortant, ancien socialiste et aujourd’hui En Marche, préfère l’alliance avec la droite pour faire barrage aux écologistes.



Sur le Terrain > Covid-19 : au coeur de la commission d’enquête parlementaire.

Le gouvernement a t-il commis des fautes dans la gestion de la crise du Covid-19 ? Et, si oui, aurait-il pu les éviter ? C’est ce que cherche à déterminer la Commission d’enquête parlementaire qui a débuté, cette semaine, ses auditions. Maxime Darquier a épluché toutes les déclarations. En plateau, Karine Lacombe nous aidera à comprendre alors que le risque d’une deuxième vague, dans quelques mois, est loin d'être écartée.

Invités : Dominique Bourg, philosophe et co-auteur de Retour sur terre : 35 propositions, Mathilde Imer, coordinatrice de la Convention Citoyenne pour le Climat et Eloïse, lycéeenne et membre de cette convention.



Climat : le temps des propositions concrètes

Que fera Emmanuel Macron des propositions votées par les 150 Français tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat ?

Jour J ce dimanche pour ces citoyens qui planchent depuis neuf mois sur des solutions pour concilier la lutte contre le changement climatique et le pouvoir d’achat.

Que proposent-ils concrètement ? Ce premier exercice national de démocratie participative est-il concluant ? Le président de la république tiendra t-il sa promesse de soumettre certaines d’entre elles au référendum ?

Mathilde Imer et Dominique Bourg seront en plateau pour répondre à ces interrogations.



L’enquête > Airbnb : menace sur la ville.

Toute l’année, C politique a mis en lumière des histoires de citoyens qui s’engagent. Juste avant les vacances d'été, direction Saint-Malo.

Une ville de 50 000 habitants à l’année qui accueillent l'été plus d’un million de touristes. Là-bas, des citoyens veulent réguler ce tourisme de masse. Et, pour eux, le premier responsable de ce phénomène s’appelle Airbnb. Le site d'hébergement favoriserait, selon eux, la spéculation immobilière et la désertification de leur centre ville. Reportage sur cette lutte citoyenne contre le "géant" américain.

