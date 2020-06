“C l'hebdo” samedi 20 juin : spéciale « Emmanuel Macron face aux crises » samedi 20 juin sur France 5

Samedi 20 juin à 19:00, Ali Baddou vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo” qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.

Emission spéciale : Emmanuel Macron face aux crises

Au moment où la crise sanitaire semble maîtrisée, Emmanuel Macron doit faire face à d’autres crises : sociale, économique, crise idéologique, et peut-être même culturelle. On a vu ces images très symboliques de manifestations de personnels soignants. Ceux qu’on applaudissait comme des héros pendant des semaines, et qui ont souvent le sentiment d’avoir déjà été oubliés. Après les promesses et le « quoi qu’il en coûte » présidentiel, ils attendent des actes.

Et on a tous vu cette image très forte. Celle d’une infirmière, interpellée vivement par les forces de l’ordre. Déferlement de réactions et de commentaires sur les réseaux, et la question des violences policières qui n’est toujours pas réglée.

Retour aussi dans C L’Hebdo sur la crise sociale et la crise économique majeure. Il y a les aides de l’Etat, mais aussi l’appel d’Emmanuel Macron à « travailler davantage ». Une expression qui fait écho au « travailler plus » de Nicolas Sarkozy de 2007. Emmanuel Macron a-t-il définitivement choisi sa stratégie: à droite toute ? La présidentielle de 2022 a commencé, et on voit peut-être se dessiner les grands enjeux qui seront au cœur de la campagne. Et puis comment faire face à cette crise dans les têtes autour de notre histoire, de notre mémoire ? Que faire d’un passé qui ne passe pas, celui de la colonisation et de l’esclavage ? Les débats sont enflammés, et on y reviendra évidemment.

Deux invités fil rouge dans l’émission : La directrice de la rédaction de Marianne Natacha Polony et le chef du service politique de France Inter Yaël Goosz.

La Suite,

Michel Denisot : le boss de la télé

Et puis après 20h, un invité exceptionnel, un monument du PAF. Il a pratiqué tous les métiers de la télé. Animé des émissions devenues cultes. Il connaît le monde de la télévision mieux que personne, il en a même fait un film- Toute ressemblance qui arrive en DVD et en VOD. Michel Denisot sera l’invité de la suite de C L’Hebdo.