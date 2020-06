Des vacances apprenantes cet été sur France 2 et France 4 avec Alex Goude

Après avoir accompagné les enfants dans leur scolarité dès le début du confinement en proposant les cours et La Maison Lumni, France Télévisions reste mobilisée tout l'été et s'associe au dispositif « Vacances apprenantes ».

En partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, France Télévisions – avec Lumni et ses antennes France 2 et France 4 – vous propose deux rendez-vous quotidiens animés par Alex Goude : “Les Cahiers de vacances Lumni” et “Le Jeu Lumni” pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à la rentrée.

Rendez-vous à partir du 6 juillet avec “Les Cahiers de vacances Lumni” du lundi au vendredi à 09:55 sur France 2 puis à 11:00 sur France 4.

À 13:30, retrouvez Alex Goude dans “Le Jeu Lumni” sur France 4.