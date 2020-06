“C l'hebdo” samedi 27 juin : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 27 juin à 19:00, Ali Baddou vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo” qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.

La crise décryptée par Edgar Morin

La crise vue par l’un des plus grands intellectuels de notre temps. Il est sociologue, philosophe. Il est lu, traduit, enseigné dans le monde entier. Et c’est un jeune homme de 99 ans qui tire les leçons du coronavirus dans un livre, « Changeons de voie ». Lui qui a traversé le siècle qui vient de s’écouler. Ancien résistant sous la Seconde Guerre Mondiale, observateur et acteur des moments forts de l’Histoire contemporaine -la décolonisation, ou encore Mai 68. Edgar Morin, résolument tourné vers l’avenir, est l’invité exceptionnel de C L’Hebdo.

Sur le front des animaux menacés

Alerte sur la biodiversité. Les dernières études le confirment : l’extinction des espèces animales s’accélère. La 6ème extinction de masse a déjà commencé, et ce qui est au cœur d’un documentaire très fort, « Sur le front des animaux menacés » qui sera diffusé mardi à 21:05 sur France 2. Le journaliste Hugo Clément est parti à la rencontre de ceux qui se battent pour protéger le lynx dans le Jura, ici en France, les requins victimes de la pêche et de prédateurs encore plus dangereux. Et puis le pangolin, ce petit mammifère qui était au cœur de l’actualité ces derniers mois, et qui est l’animal le plus braconné au monde, pour sa viande et surtout pour ses écailles. On en parle avec Hugo Clément.

La Suite,

Le palmarès de l'année

Et puis après 20h, dispositif spécial pour revenir sur les grands sujets qui ont marqué l’actualité cette année. Ce qui était à la Une avant la crise du coronavirus : la lutte contre les violences faites aux femmes, et le cri d’Adèle Haenel. La chute vertigineuse de Benjamin Griveaux, ou encore l’évasion rocambolesque de Carlos Ghosn. Une année marquée aussi par le décès de l’ancien Président de la République Jacques Chirac. Et des incendies qui ont ravagé l’Australie. Retour sur ces événements et ces images fortes avec tous les chroniqueurs de C L’Hebdo.