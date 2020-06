“Capital” : les bons plans pour passer un bel été en France à la mer, au vert, ou à la maison, dimanche sur M6 (vidéo)

Dimanche 28 juin à 21:05, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” qui vous dévoilera des bons plans pour passer un bel été en France que ce soit à la mer, au vert ou à la maison.

Camping-car : comment s'évader en toute sécurité ?

Chaque été, un million et demi de Français succombent aux charmes des vacances en camping-car. Et cet été ce tourisme nomade devrait battre tous les records sur fond de crise sanitaire. Les professionnels du secteur misent même sur une envolée de 20 % du nombre d'amateurs de ces vacances pas comme les autres.

Le camping-car, c'est la garantie de passer des vacances entre soi, sans croiser d'autres touristes, mais aussi la possibilité de préparer ses repas quand les restaurants ne peuvent ouvrir leurs salles et de dormir où on veut quand les hôtels risquent de rester fermés. Alors faut-il craquer tout de suite pour l'achat d'un camping-car ? Ou plutôt le louer afin de tenter l'expérience ? Du côté des vendeurs, on affute ses armes. Fermés pendant plus de deux mois, les quelques semaines qui viennent seront décisives pour compenser la baisse de leur chiffre d'affaires. Dans l'une des plus grandes concessions de France, vous découvrirez leurs méthodes de vente.

Mais acheter un camping-car, est-ce toujours une bonne idée ? Quels sont les risques quand on devient propriétaire de ce type de véhicule ? À combien revient vraiment un van tout équipé ? Pour une majorité d'amateurs, cet été post-Covid-19 sera le premier qu'ils passeront en camping-car.

Et c'est plutôt vers la location qu'ils vont se tourner pour s'essayer aux joies de ces vacances pas comme les autres. Mais faut-il passer par une agence ou louer à un particulier ? Et surtout, entre l'essence, les péages et la nourriture, combien vous coûteront vraiment ces vacances insolites ? Vous verrez enfin que les agences de voyage, elles aussi, misent gros sur les vacances en camping-car et déploient sur le terrain leurs meilleurs experts afin de vous concocter des voyages surprenants et dépaysants, sans même avoir à quitter la France.

Mer, montagne, campagne : où se cachent les bons plans de l'été ?

Une semaine d'hébergement gratuite dans un gîte tout confort, 500 euros de chèques-vacances offerts, des bons cadeaux qui tombent du ciel, des activités à prix ultra-réduit, etc… Qui dit mieux ? Cet été en France, beaucoup de régions ou départements jouent la surenchère pour vous attirer chez eux plutôt que chez le voisin. L'enjeu est crucial : pour les stations balnéaires ou de montagne, toute l'économie locale dépend du tourisme. Alors, en prévision d'un été avec moins de touristes étrangers, c'est opération séduction à tous les étages pour faire craquer les Français et sauver la saison !

Sur la Côte d'Azur, certains hôtels de luxe cassent les prix pour compenser l'absence des riches étrangers. À la montagne, des initiatives originales vont vous faire économiser plus de 50 % sur vos activités. Enfin, les départements qui fleurent bon la campagne, moins fréquentés l'été donc à l'abri de la contagion, en profitent pour vous attirer à coup d'offres promotionnelles spectaculaires. Désormais, ce n'est plus le vacancier qui paye pour venir mais la région qui paye pour les attirer ! Capital vous aide à trouver tous ces bons plans et comment faire pour en profiter.

Spa gonflable : le boom du business à bulles

Quel est le produit plaisir dont les ventes ont été multipliées par cinq durant le confinement ? Réponse : le spa gonflable. Plus ou moins rigide, avec jets massants, éclairage sous-marin, programmation du chauffage et bien d'autres options, on en trouve à partir de 280 euros ! Dans la perspective d'un été chez eux, les Français se sont équipés pour y passer du bon temps. Tellement faciles à installer que le leader Intex et les autres fabricants croulent littéralement sous la demande.

Sur ce marché ultra-concurrentiel, NetSpa, un petit Français basé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), est bien décidé à tailler des croupières au numéro 1 en misant sur les ventes par Internet. Pour se démarquer, il a aussi inventé un modèle haut de gamme : un nouveau spa démontable en mousse ! Comment choisir un spa gonflable sans se tromper ? Et découvrir les techniques des commerciaux fabricants pour vous vendre des accessoires, qui font vite grimper la facture comme le repose-tête ou le porte-bouteille.

Au secours mon voyage est annulé : qui va payer ?

À un mois des vacances, quatre Français sur dix ont décidé de maintenir leurs congés d'été, mais beaucoup s'interrogent encore sur leur destination. Alors que des bons plans de dernière minute apparaissent pour attirer les touristes, faut-il prendre le risque de réserver ? Beaucoup de Français avaient déjà réservé leurs vacances en Espagne, Grèce ou Italie, mais la situation actuelle est défavorable aux voyages à l'étranger. Il leur faut donc annuler leurs projets. Vols, locations, clubs ou campings, quelles sont les solutions pour se faire rembourser ? En cas de deuxième vague de confinement, pourrez-vous vous faire rembourser facilement ? Quelles sont les astuces à connaître pour ne pas se faire avoir ?