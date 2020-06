“Enquête Exclusive” à Ibiza, l'île aux deux visages, ce dimanche 28 juin M6

Ce dimanche 28 juin à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous à Ibiza, pour un inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui va vous faire découvrir les deux visages de l'île.

Située en Méditerranée, au large des côtes espagnoles, Ibiza est l'île la plus singulière de l'archipel des Baléares. Autrefois pauvre et isolée, l'île est aujourd'hui l'un des lieux touristiques les plus réputés de la planète, grâce à ses plages, ses eaux bleues transparentes et surtout sa vie nocturne et décomplexée. Ses clubs immenses, ses DJ stars et ses soirées spectaculaires attirent près de trois millions de jeunes touristes venus du monde entier pour faire la fête, sans la moindre retenue.

Il y aussi une autre Ibiza, beaucoup plus sauvage et secrète, totalement inconnue des touristes. Une île rurale et préservée où vivent cachés les derniers hippies d'Ibiza, dans des cabanes perdues au fond de petites vallées ou dans des grottes. Pour eux, l'île reste une destination magique et mystique, où l'âme s'épanouit, loin des clichés et des artifices, et où l'on vit encore d'amour et d'eau fraîche.

Pendant tout un été, les équipe du magazine “Enquête Exclusive” ont suivi des personnages hors normes qui font d'Ibiza, une destination unique. Il y a Pascal, l'ancien hippie de 72 ans, devenu ermite. Son mode de vie ne ressemble à aucun autre. Il y a aussi Ismaël, surnommé le dernier rebelle. Il vit dans une falaise, au bord d'un précipice, surplombant les eaux de la Méditerranée.

“Enquête Exclusive” a aussi participé à d'étonnantes fêtes hippies, très différentes des soirées branchées des discothèques. Les équipes du magazine ont enfin partagé, en exclusivité, le quotidien de l'un des DJ vedettes de l'île, Bob Sinclar.

Entre fêtes étonnantes et lieux secrets, vous allez découvrir cette magnifique île des Baléares comme vous ne l'avez encore jamais vue.