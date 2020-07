“Urgences sous haute tension” : seconde saison de « Allô les secours » le 14 août sur C8

Vendredi 14 août à 21:05, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 dans “Urgences sous haute tension” la seconde saison de « Allô les secours ».

Après une première saison en immersion dans le quotidien des pompiers et SAMU du Nord, Allô les Secours s’installe au coeur des centres d’appels téléphoniques des secouristes de Seine-et-Marne, le département le plus vaste d’Île-de-France peuplé d’1,4 million de personnes.

Comment les opérateurs du SAMU et des pompiers aident-ils les citoyens qui composent les numéros d’urgence 15-18 ou 112 ? Maillon essentiel de la chaîne des secours, qui sont-ils ? Comment vivent-ils leur mission ? Comment gèrent-ils le stress et la détresse des gens qui appellent ?

Grâce aux caméras installées au sein de ces centres d’appels, cette série témoigne des moments rares, forts et émouvants… au cours desquels toutes les histoires sont possibles, des plus anecdotiques aux plus dramatiques !

Une plongée en immersion aux côtés de ces hommes et ces femmes, au rythme des histoires qu’ils recueillent et des drames auxquels ils sont les premiers à être confrontés…