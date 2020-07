“Enquête Exclusive” révèle le paradis sulfureux de Los Cabos, dimanche 26 juillet sur M6

Ce dimanche 26 juillet à 23:10, Bernard de la Villardière propose dans “Enquête Exclusive” un document inédit sur Los Cabos, le joyau de la mer de Cortez, la station balnéaire préférée des milliardaires et des narcotrafiquants.

Située sur la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, entre l'océan Pacifique et la mer de Cortez, Los Cabos est une station balnéaire unique en son genre. Devenue le repère favori des multimillionnaires américains (dont Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook et Jeff Bezos, celui d'Amazon), qui viennent profiter de ses eaux turquoises, sa nature préservée et son immobilier de prestige, Los Cabos est aussi le lieu de villégiature des puissants narcotrafiquants mexicains. El Chapo, chef du cartel de Sinaloa, y possédait notamment une villa.

Derrière cette façade, très luxueuse et lisse, se cache une autre réalité : Los Cabos est une zone stratégique pour les cartels et un lieu de transit incontournable entre les lieux de production de drogue (Colombie, Mexique) et le marché américain. En 2017, une guerre entre deux cartels avait fait des centaines de morts en l'espace de quelques mois. La paisible Los Cabos avait alors hérité du titre peu envieux de « ville la plus dangereuse du monde ». Une image catastrophique pour les autorités mexicaines qui avaient multiplié les arrestations. Aujourd'hui, on ne tire plus dans les rues de Los Cabos et le calme est revenu dans la ville, quadrillée par la police. Mais qu'en est-il vraiment ?

Pendant plusieurs semaines, les équipes du magazine “Enquête Exclusive” ont suivi des personnages hors norme pour lesquels Los Cabos est un paradis absolu. Bill, un millionnaire américain, vient chaque année sur son yacht participer au tournoi de pêche sportive le plus fou et le plus prisé de la planète : un million de dollars de récompense pour le plus gros poisson attrapé ! Adrien et Alexandre, deux jeunes entrepreneurs français, sont spécialisés dans le vin haut de gamme. Avec eux, “Enquête Exclusive” a eu accès aux villas les plus exclusives et sécurisées de la planète.

À Los Cabos, les touristes se détendent et se défoulent sans jamais être inquiétés et loin des problèmes de violences qui gangrènent les quartiers pauvres à la sortie de la ville. Car si les assassinats ont cessé, le nombre de disparitions mystérieuses a grimpé en flèche. Lors de cette enquête, qui a conduit “Enquête Exclusive” à approcher des membres du cartel de Sinaloa, vous constaterez que les barons de la drogue continuent d'imposer leur loi sur les populations locales et d'approvisionner ses riches clients en produits stupéfiants, en silence, loin des caméras.