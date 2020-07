“Maison à vendre” : inédit à Orsay et Montigny-le-Bretonneux avec Stéphane Plaza, mardi 28 juillet sur M6

Mardi 28 juillet à 21:05, M6 vous proposera trois numéros de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza. Au sommaire de cette soirée, 1 numéro inédit suivi de deux rediffusions.

Florence, José et Annie

Florence, 59 ans, José, 66 ans, et Annie, 69 ans, sont frères et sœurs. Ils cherchent ensemble à vendre la maison familiale dans laquelle ils ont passé leur jeunesse, à Orsay dans l'Essonne. Leurs parents l'ont fait construire dans un lotissement et ils y sont très attachés. Leur père est décédé et leur mère est en maison de retraite. Aujourd'hui, la fratrie ne parvient plus à payer les coûts de la maison de retraite, les charges et l'entretien de la maison familiale. Il faut vendre vite, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ont eu trois estimations de prix très éloignées… Ils ont donc appelé Stéphane Plaza à l'aide. Celui-ci va tout mettre en œuvre pour les aider à vendre au plus vite et au meilleur prix. Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, va devoir redonner vie à cette maison laissée un peu à l'abandon, pour séduire un maximum d'acheteurs.

Nina

Nina, 45 ans, est aide à domicile. Elle est séparée et a deux grandes filles de 26 et 24 ans.

Elle vit avec sa cadette dans un appartement à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Elle avait choisi cet appartement pour son environnement calme et familial. Maintenant que ses filles sont autonomes, elle veut quitter la région parisienne pour rejoindre une amie à La Rochelle. Mais elle doit vendre son appartement avant de partir. Il a besoin de quelques travaux mais Morgane n'a pas les finances nécessaires au rafraîchissement. Stéphane Plaza va aider cette mère célibataire à vendre son appartement pour lui permettre un nouveau départ. Et Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, va remettre en état chaque pièce tout en gardant le principe du home staging pour provoquer un coup de cœur.