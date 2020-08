“Echappées Belles” : Sénégal, au rythme du fleuve, samedi 8 août sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 8 août à 20:50 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine au Sénégal.

Le nord du Sénégal correspond à la région sahélienne du pays, bordée par le fleuve Sénégal. Ce cours d'eau parcourt sur 1800 kilomètres l'Afrique de l'Ouest, de l'embouchure à Saint-Louis jusqu'à la vallée sahélienne de la Guinée, et marque la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

Depuis la période des royaumes africains jusqu'à celle actuelle des États-nations, ce fleuve a constitué un intérêt majeur, à la fois commercial et de ressource en eau. Le voyage d'Ismaël Khelifa au fil du fleuve commence sur l'île de Saint-Louis ets'achèvera à Podor, un ancien comptoir commercial colonial...

Sujets : Saint-Louis entre le fleuve et l'océan / La régate de Saint-Louis / Le fleuve Sénégal -frontière entre la Mauritanie et le Sénégal / Femmes, codes de beauté et séduction / L'avenir est dans le pré / Le baobab.