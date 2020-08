“Téléfoot” de retour le 30 août sur TF1 : nouveau décor, nouvelle formule

Dimanche 30 août à 11:00, le magazine “Téléfoot” fera sa rentrée sur TF1. A la présentation, Grégoire MARGOTTON sera toujours accompagné du champion du monde et consultant, Bixente LIZARAZU et de la célèbre chroniqueuse Nathalie IANNETTA.

Avec un nouveau décor, l'émission fait peau neuve tant par son habillage que dans ses contenus. En effet, l'émission historique revient avec une nouvelle formule éditoriale :

1ère partie : Téléfoot, l'actu

Les dernières actualités du week-end et de la semaine seront décryptées à travers les informations de la rédaction, l'opinion de Bixente LIZARAZU et de Nathalie IANNETTA, une grande interview hebdomadaire ou encore via des duplex avec les acteurs footballistiques du moment.

Le rôle de Bixente LIZARAZU sera renforcé. Il animera deux nouvelles séquences diffusées en alternance : "Le Tacle de Liza", un billet d'humeur sur un thème d'actualité et "Joue-la comme Liza", une rubrique technique en réalité virtuelle.

Par ailleurs dans cette nouvelle première partie, Thomas MEKHICHE sera à nouveau en plateau puisqu'il incarnera plusieurs rubriques : "Total Football", afin de traiter le football européen, "Le Zap", où il apportera son regard décalé sur l’actualité du football mais également, la désormais mythique et incontournable interview "Oui-Non".

Les téléspectateurs retrouveront également les journalistes de la rédaction qui apporteront leur expertise sur l’actualité du football, ainsi que celle autour de l'Equipe de France qui prépare l'Euro.

2ème partie : Téléfoot, Le Mag

L'émission référente TELEFOOT capitalise sur son ADN et ses sujets premium avec trois rubriques :

"L'Inside" pour être au plus près du quotidien des clubs et des joueurs et découvrir les coulisses du football.

"La Story" où une belle histoire de la semaine sera mise en avant.

"Le Grand Format" un documentaire pour conclure cette nouvelle formule.

Dès le 17 août, c’est également la reprise pour “Téléfoot La Quotidienne”, le rendez-vous digital présenté par Thomas MEKHICHE. “Téléfoot La Quotidienne” est le premier format quotidien sur le foot en France sur Youtube et qui a dépassé le million d'abonnés sur sa chaîne !