“Sept à Huit” : le 1er portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara à suivre le 6 septembre sur TF1

Pour cette nouvelle saison, qui marque le 20ème anniversaire du magazine, “Sept à Huit” confie les clés du « Portrait de la semaine » à Audrey Crespo-Mara. Devenu un rendez-vous incontournable de l'émisson, le premier numéro sera à découvrir le dimanche 6 septembre 2020 sur TF1.

En reprenant les rênes de ce grand entretien concluant l'émission dominicale, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le portrait de Sept à Huit, l'émission présentée chaque dimanche par Harry Roselmack.

Thierry Thuillier, DGA de l'Information du groupe TF1 : "L'expérience d'Audrey, sa pugnacité et sa passion pour l'interview sont de formidables atouts pour cette nouvelle mission qui lui est confiée."

Emmanuel Chain : "C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le portrait de Sept à Huit avec l’arrivée d’Audrey. Je ne doute pas qu’elle saura y apporter sa fraîcheur et sa qualité d’intervieweuse pour faire l’événement, tout en respectant et perpétuant l’ADN de ce moment fort et attendu du magazine."