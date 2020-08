“La maison France 5” à Barbizon, vendredi 4 septembre sur France 5 avec Stéphane Thebaut (vidéo)

Vendredi 4 septembre à 20:50, “La maison France 5” fera sa rentrée avec Stéphane Thebaut. Architecture, décoration, artisanat local... tous les domaines de l'habitat et du bien-être chez soi sont mis en lumière.

Stéphane Thebaut commence cette nouvelle saison en Seine-et-Marne, à une soixantaine de kilomètres de Paris, découvrir l’un des trésors du département : le village de Barbizon, fief de nombreux artistes depuis 1830, idéalement situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau.

Visite de Barbizon avec Arusyak Demmou Melkonyan, guide conférencière.

Gesa Hansen, architecte d’intérieur et designer et son mari, Charles Compagnon, restaurateur, ont quitté Paris pour s’installer dans une charmante maison de campagne à Courances. Ils l’ont bien rénovée et restylisée à leurs goûts.

Charlotte et Lorenzo, architectes de formation, passionnés de mobilier vintage travaillent ensemble à la restauration et à la vente de meubles mais aussi de luminaires chinés par leurs soins. Ils en ont fait leur activité principale.

Charlotte Huguet, styliste et son mari Emiliano, ébéniste ont jeté leur dévolu sur Barbizon, charmés par son ambiance et sa proximité de la forêt. Ils ont établi leur repaire familial au sien d’une maison qu’ils ont entièrement rénovée, avec une omniprésence du bois qui se décline sous de multiples essences. Charlotte, carte blanche de l’émission, nous en fait la visite et donne ses adresses coups de cœur.

Rencontre avec Jordan Defont : chaudronnier d’art à Thomery, à une dizaine de minutes de Fontainebleau. Il crée du mobilier sur-mesure et de nombreux éléments de décoration en inox, acier ou aluminium. Du métal qu’il aime aussi marier au bois….

Changer

Stéphane Millet doit agencer un espace atypique.

Reportages

Carrelage : imitation de matières - Le style « néocampagne » - Rénover : l’appartement haussmannien de l’architecte Vanessa Faivre - Ambiance métal.