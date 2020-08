“Club Lumni” : le nouveau rendez-vous éducation de France 4 avec Alex Goude

Pendant le confinement, un million d’enfants se sont retrouvés chaque jour devant France 4. À la rentrée, la chaîne poursuit donc sa transformation pour offrir, à tous les moments opportuns de la journée, des temps d’apprentissage ludique avec une priorité accordée aux enfants en élémentaire. Parmi ces rendez-vou, “Club Lumni”, avec Alex Goude.

Toujours en lien avec le ministère de l’Éducation nationale, France 4 propose des programmes ambitieux et ludo-éducatifs pour prolonger l’apprentissage en dehors des salles de classe de manière ludique.

Puis, après avoir révisé et appris, on se retrouve en famille pour débuter la soirée autour de programmes de découverte scientifique, de métier, de passion, des programmes qui rassemblent, à partager entre toutes les générations.

Début septembre, du lundi au samedi à 18:25, Alex Goude proposera un nouveau rendez-vous, “Club Lumni”, entouré de professeurs et d’experts pour réviser, apprendre, relever des défis, tout ça en s’amusant ! Une émission riche, variée, divertissante et rythmée :

On décompresse !

Les questions des enfants auxquelles nos experts apporteront des réponses éclairantes et rassurantes pour les enfants (et les parents !).

On apprend et on révise !

Retrouver nos amis les mots et les chiffres, réviser sans s’en rendre compte ; des cours particuliers à savourer comme un bon goûter plein de vitamines. La qualité pédagogique des cours Lumni avec des images, des animations et un rythme différent pour conforter les enfants dans leurs savoirs et leurs savoir-faire. Évidemment, ils pourront prolonger les savoirs et trouver des compléments sur le site Lumni à tout moment.

plus on pratique, mieux on parle, cinq minutes d’anglais tous les jours autour d’un thème par semaine.

On s’amuse, on s’engage, on crée !

Passons aux travaux pratiques avec des activités manuelles artistiques, scientifiques, écologiques et des défis qui doivent être relevés par un ou des élèves en plateau ou des classes entières ! Les familles sont aussi invitées à participer.

On joue !

Le Jeu Lumni revient plus en forme que jamais, avec un focus autour des thèmes liés à la citoyenneté et au développement durable.