“Top Gear” : la saison 8 démarre jeudi 27 août sur RMC Découverte

Le nouveau trio de présentateurs de “Top Gear”, Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris repartent pour un second tour avec une 28ème saison inédite à découvrir sur RMC Découverte ce jeudi 27 août à 21:05.

À la recherche de sensations toujours plus fortes, l’équipe, en compagnie du Stig, continue de s’adonner à encore plus de défis. Sauts à l’élastique dans une voiture, course épique entre un avion de chasse et la dernière McLaren hypercar, ou encore épreuve de véhicules tout-terrain au Pérou, Top Gear n’a pas fini de vous surprendre et de vous faire voyager.

Découvrez à partir de ce jeudi 27 août sur RMC Découverte les trois premiers épisodes de cette 28ème saison inédite qui tiendra, encore cette année, toutes ses promesses.

Épisode 1

Paddy, Freddie et Chris commencent leurs vacances d'été britanniques à bord de décapotables d'occasion. Chris essaie la nouvelle Ariel Atom sur la piste, tandis que Freddie tente un saut à l'élastique avec une vieille Rover sur un barrage.

Épisode 2

Paddy dévoile son ultime tout-terrain, à la fois luxueux et abordable : le Dirty Rascal. Chris s'élance à bord de la McLaren Speedtail d'une valeur de 2,5 millions de livres, en même temps que le tout dernier avion de chasse RAF. Romesh Ranganathan est l'invité de cet épisode.

Épisode 3

Paddy, Freddie et Chris sont envoyés en expédition dans les hautes montagnes du Pérou à bord de voitures d'occasion. De retour sur la piste, Chris teste la nouvelle Porsche électrique.