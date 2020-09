“Envoyé Spécial” - « Un été pour tout changer », jeudi 3 septembre sur France 2 (vidéo)

Jeudi 3 septembre à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial” qui sera consacré à cet été pas commes les autres que nous avons vécu en pleine crise sanitaire.

C’est un été pas comme les autres. Après avoir subi une crise inédite et vu leur existence bouleversée, de nombreux Français ont décidé de changer. Vacances, vie de famille, travail, rapport à la nature : et si cet été 2020 était l’occasion de moins dépenser, moins polluer, échanger davantage, apprécier les moments simples ? Envoyé Spécial a partagé les espoirs et les angoisses de ceux qui ont décidé de sauter le pas.

« Le choix d'Envoyé Spécial » Un été pour... changer de vie

Ils y pensaient depuis longtemps. Mais cette fois-ci, ils se lancent : fini la ville, la promiscuité, les embouteillages… Ils déménagent pour la Provence ou le Cantal. Leur motivation ? Un meilleur niveau de vie, moins de stress, plus de nature. Une nouvelle aventure pleine de promesses… mais pas si faciles à concrétiser. Séverine, Christophe, Clémence, Guillaume doivent en plein été trouver du travail, un logement, s’occuper des transports. Beaucoup d’obstacles et pas beaucoup de temps pour les vacances !

Un reportage d’Alexis Veller pour CAT&Cie

« #EtAprès » Un été pour... redécouvrir la France

Les vacances d’été sont l'occasion de passer plus de temps au grand air avec ses proches et ses amis et de redécouvrir la France.

C’est en tout cas le choix de Camille, Laurent et leurs quatre enfants. Originaires de Perpignan, ils vont retrouver, à dos d’ânes, les joies de la montagne près de chez eux. Morgane, avec d’autres participants, va pour la première fois passer une semaine en forêt avec le strict minimum. Céline et Frédéric, eux, ont choisi les rivières de l'Allier.

Pour tous, c’est l'été de la sobriété, de la nature et d’une remise en question de beaucoup de leurs certitudes…

Un reportage de Clémentine Arnaud et Frédéric Capron pour Bonne Compagnie.

« L'enquête » Un été pour... rebondir

Cet été risque d’être meurtrier pour les petites entreprises : factures en souffrance, activité en berne, dettes. Les organisations professionnelles craignent une vague de faillites. Envoyé Spécial a suivi à Marseille l'association "60 000 Rebonds" qui vient en aide à ces petites patrons : ils ont parfois sacrifié leurs économies et leur vie de famille pour monter leur activité. Aujourd’hui, ces chefs d’entreprise cherchent à survivre et se relancer. Mais comment rebondir ?

Un reportage de Marion Lippmann pour Babel Doc.