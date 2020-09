“C l'hebdo” samedi 5 septembre : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Pour cette cinquième saison, le talk accueille Mélanie Taravant et Tiga.

Charlie : un procès pour l'histoire

Un procès hors-norme et inédit qui s’est ouvert cette semaine. Celui des attaques terroristes de janvier 2015. Attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper Casher. C’est un vrai défi qui est lancé à la justice. Sur le banc des accusés, ceux qui ont aidé les frères Kouachi et Ahmedy Coulibaly. Et dès le premier jour du procès, une immense émotion. Invitée de C L’Hebdo, elle a écrit pour Charlie. Elle a toujours été à leurs côtés, dans leurs combats. L’essayiste, et réalisatrice Caroline Fourest sera sur le plateau. Et pour analyser le traitement médiatique de ce procès, la meilleure spécialiste des médias, la journaliste de France Inter Sonia Devillers.

« Ensauvagement» : le piège du débat

Un mot qui déchaîne les passions, et qui divise jusqu’au sein même du gouvernement : « Ensauvagement ». Que dit ce débat de la République ? La campagne présidentielle de 2022 a déjà commencé. Emmanuel Macron donnait vendredi sa vision de la République. L’analyse de Jean-Michel Aphatie.

Féminisme : le nouveau manifeste

C’est le livre événement de cette rentrée. « Présentes » que signe Lauren Bastide. Livre déjà dans les meilleures ventes à peine sorti. Un livre sur la cause des femmes, et leur place dans les villes, dans les médias, en politique. Un livre qui aide à prendre conscience des combats qu’il reste à mener. Le podcast de Lauren Bastide est déjà écouté par des millions de personnes. Elle viendra nous parler du phénomène tout à l’heure.

Pourquoi sommes-nous si fatigués ?

Après 20H, une histoire de la fatigue. C’est le projet passionnant qu’a mené l’un de nos très grands historiens, Georges Vigarello. Lassitude, épuisement, burn-out, les formes de la fatigue sont extrêmement différentes. Le sens de la fatigue a changé au fil du temps. Georges Vigarello sera l’invité de la suite de C L’Hebdo.