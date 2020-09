“Enquête Exclusive” - « Fraudes aux assurances : ces escrocs qui ne reculent devant rien », ce 6 septembre sur M6

Ce dimanche 6 septembre à 23:10, Bernard de la Villardière vous propose de suivre un inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui s'intéresse cette semaine à la fraude aux assurances.

En France, la fraude aux assurances représente un marché colossal, plus important encore que le trafic de stupéfiants. Leur coût réel est estimé à 2,5 milliards d'euros par an. Et les premiers pénalisés sont les assurés, car les pratiques frauduleuses entraînent en moyenne un surcoût de cinquante euros sur le montant des cotisations pour chaque contrat (source : Argus de l'Assurance).

Pour lutter contre ce fléau, en hausse constante ces dernières années, les compagnies d'assurances font désormais appel à des enquêteurs indépendants. Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi sur le terrain ces « privés » du XXIe siècle dont la mission consiste à traquer jour et nuit les escrocs et les confondre. Ils doivent faire preuve de patience et de flair car les stratagèmes mis en œuvre par les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Et leur imagination est sans limites !

Certains ne reculent devant rien. Ils inventent des agressions imaginaires, mettent en scène de faux accidents de voiture ou encore, plus incroyable, vont jusqu'à s'amputer volontairement. C'est ce que la justice a estimé dans l'affaire de ce dentiste réputé. Accusé de s'être coupé un doigt pour être reconnu invalide, ce praticien a failli toucher plusieurs millions d'euros d'indemnités de la part de ses assurances, avant d'être démasqué. Certains organisent même de faux décès. C'est le jackpot si la mort est accidentelle.

Parfois, ce sont des bandes organisées qui orchestrent des escroqueries à grande échelle. C'est le cas de cette affaire dans le sud-ouest de la France. En enquêtant sur une série de vols de voitures suspects, un immense trafic international de voitures a été démantelé.Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi l'agent d'assurances jusque dans les pays de l'Est pour mettre au jour l'arnaque.

En matière de fraude aux assurances, même le marché du travail n'est pas épargné. Des escrocs créent par exemple de petites entreprises fictives qui embauchent de faux salariés à des rémunérations très élevées. Ils les mettent ensuite en arrêt de travail, font de fausses déclarations et le tour est joué. Sauf quand les enquêteurs des compagnies d'assurances découvrent le pot aux roses.