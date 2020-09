“La quotidienne” fait sa rentrée sur France 5 lundi 7 septembre avec Maya Lauqué et Thomas Isle

Ce lundi 7 septembre à 11:45, “La Quotidienne” fera sa rentrée sur France 5 avec Maya Lauqué et Thomas Isle.

Depuis sa création, il y a sept ans, La Quotidienne présentée par Maya Lauqué et Thomas Isle du lundi au vendredi à 11:45, accompagne les téléspectateurs vers des modes de vie plus responsables, plus justes, plus sains, plus durables et plus citoyens en leur proposant des solutions pratiques et concrètes.

La Quotidienne est une émission citoyenne qui aide à mieux consommer pour une société durable.

Les nouveautés de la rentrée :

En pleine forme !

Tous les lundis, Jimmy Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les jours pour être en pleine forme.

Trésors de France

Tous les mardis, Gavin’s Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France.

Les coups d’food de…

Chaque vendredi une personnalité viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne.

Et, toujours autour de Maya et Thomas...

Les experts-chroniqueurs : Victoire N'Sondé pour la consommation, Fabien Bordu pour l’argent, Gérard Michel pour le juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le vendredi.

Tout au long de la semaine, on retrouvera des jeux intelligents et instructifs autour des chroniqueurs (L’ABC de l’argent avec Fabien Bordu, les Vrai-faux de la conso avec Victoire N’sondé, les questions bêtes avec Laetitia Barlerin, Le quizz du Made in France avec Jean-Sébastien Petitdemange, le « j’ai le droit j’ai pas le droit » de Gérard Michel ou encore la nouvelle revue de presse de Fred Hissbach.

Et en cuisine, du lundi au jeudi on retrouvera les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot.

Les thèmes de la semaine du 7 au 11 septembre 2020 :