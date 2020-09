“Tout compte fait” : « Manger mieux et plus responsable », samedi 12 septembre sur France 2

Samedi 12 septembre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Manger mieux et plus responsable ».

Direct producteur: comment bien acheter sur internet ?

C'est une tendance qui s'inscrit dans la durée, et qui a même explosé lors du confinement, à cause de la fermeture des marchés. Le direct producteur, système qui garantit qu’il n’y pas plus d’un intermédiaire entre le champ et l’assiette, rencontre de plus en plus de succès. Et il se pratique désormais … sur internet ! « Potager City », « La ruche qui dit oui » ou « Pour de bon » vous permettent aujourd’hui de recevoir en circuit court des produits commandés sur leurs sites. Grâce à eux, le nombre de producteurs qui pratiquent la vente directe a doublé en 10 ans. Même le géant mondial Amazon s'y est mis en créant une place de marché intitulée "la boutique des producteurs". La philosophie du direct producteur qui combine goût, prix et soutien aux agriculteurs est-elle compatible avec les méthodes du e-commerce ?

Une enquête de Laura Orosemane.

Que valent les labels de pêche durable ?

Notre appétit pour le poisson est-il compatible avec la baisse des ressources dans les océans ?

D'un côté nous consommons en moyenne 34 kilos de produits de la mer par personne et par an. De l'autre l’état des stocks de cabillauds et de merlans vire au rouge et ce ne sont pas les seules espèces menacées loin de là… En cause, des prises industrielles permises par des techniques en mer très agressives comme la pêche électrique ou la pêche à la senne, ce filet circulaire de plusieurs kilomètres, qui peut ramasser des centaines de tonnes de poissons chaque jour…

Pour guider le consommateur un label de "pêche responsable" s'est imposé depuis quelques temps dans les rayons des grandes surfaces: MSC. Est-il fiable ? Y-at-il d'autres moyens pour continuer de se régaler sans déstabiliser les écosystèmes marins ?

Une enquête de Lucile Aimard.