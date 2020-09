“C Politique” dimanche 13 septembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 septembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Lionel Jospin, ancien Premier ministre, auteur de "Un temps troublé" (Editions du Seuil)



Crise sanitaire, gilets jaunes, défiance du peuple, l’ancien Premier ministre analyse le nouveau monde et le quinquennat d’Emmanuel Macron.



La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann.



En Coulisses : Marseille face à la nouvelle vague ?

Les équipes de C politique se sont rendues dans des hôpitaux marseillais où le nombre de patients a doublé en une semaine. Le personnel médical est sous tension, quel impact pour la population qui craint un nouveau confinement ? En plateau, Mathias Wargon, médecin urgentiste.



Sur le Terrain par Laure Pollez : qui sont les anti-masques ?

La journaliste Laure Pollez est partie à la rencontre du couple de médecins égérie des anti-masques.



"Le quart d'heure américain" par Thomas Snégaroff

Thomas Snégaroff revient sur la conversation secrète de Donald Trump qui pourrait faire basculer la campagne présidentielle. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Covid 19 : l’obsession sanitaire est-elle justifiée ? Invités : André Comte-Sponville, philosophe et auteur du "Dictionnaire amoureux de Montaigne" (Editions Plon) et Olivia Mokiejewski, présidente de l'association "Collectif 9471".



L’enquête de Brut pour C Pol propose cette semaine un format sur les survivalistes.