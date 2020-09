“C l'hebdo” samedi 19 septembre : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Pour cette cinquième saison, le talk accueille Mélanie Taravant et Tiga. Voici le sommaire de l'émission du samedi 19 septembre.

Les invités de C L'Hebdo

Invitée spéciale : Christiane Taubira.

Elle a été députée, Garde des Sceaux. C’est une personnalité politique inclassable et qui suscite les passions les plus contradictoires. C’est aussi une amoureuse de la littérature. Elle publie "Gran balan", un roman qui s’adresse à la jeunesse et qui raconte notre époque. Les inégalités, les destins empêchés. Le rapport d’une société à son histoire et à ses épisodes les plus douloureux.

L’écologie en question

Des propositions, des déclarations d’élus verts qui font polémique. On en retient surtout des punchlines autour de sujets aussi différents que le tour de France, les sapins de Noël ou la 5G. Qui en veut aux écolos ? Une jeune militante écologiste, Camille Etienne, nous rejoindra.

De la vie sur Vénus ?

L’hypothèse d’une vie extraterrestre est relancée après la découverte dans l’atmosphère de cette planète d’éléments qui pourraient être des signes de vie. Rendez-vous avec le physicien Christophe Galfard.

La Suite

Tous notés !



Bienvenue dans la société de l’évaluation permanente. Les notes et les avis sont partout sur le web. On note les restaurants, les hôtels, les films, les chauffeurs. La liste est infinie. Et nous sommes tous notés. Un pouce levé, un cœur, des étoiles. Et c’est loin d’être anodin. Le journaliste Vincent Coquaz nous dira pourquoi. Il publie un livre passionnant, « La nouvelle guerre des étoiles ».