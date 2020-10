“Echappées Belles” : « La Haute-Corse, de village en village », samedi 3 octobre sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 3 octobre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine en Haute-Corse.

Ile de beauté, sauvage, pour les vacances, sur la plage, au soleil, en randonnée, dans le maquis ou rien que pour sa gastronomie... chacun a sa vision de la Corse, son symbole.

Pour Sophie Jovillard, c'est au rythme des villages que le voyage se fera ! Et plus précisément ceux de Haute-Corse. Une région qui se démarque par la richesse de ses cultures telles que les oliviers, les vignes, les citronniers, ou encore le blé jadis, qui ont fait vivre des générations de corses et laisse des traces dans le patrimoine bâti.

Les six zoom : L'esprit village / Le fleuve Fango entre mer et montagne / Eglises vivantes de Corse / Les vacances en famille / La renaissance du Guissani / Mes coins secrets de Corse.