“C l'hebdo” samedi 3 octobre : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Voici le sommaire de l'émission du samedi 3 octobre..

Les invités de C L'Hebdo

Les hôpitaux face a la deuxième vague

Le Covid-19 et l’épidémie qui continue d’évoluer et de se propager. Situation sous tension dans les hôpitaux, et des villes, des régions qui pourraient passer en alerte maximale dès lundi. C’est le cas notamment de Lille, Lyon, Paris. La capitale est en sursis jusqu’à lundi. Les hôpitaux sont-ils prêts pour faire face à la seconde vague ? Où en est l’appel à volontaires pour tester les candidats-vaccins ? Et comment comprendre que beaucoup critiquent, s’opposent aux mesures de restrictions ? On en parle dans C L'Hebdo avec les invités d'Ali Baddou. avec notre invité. Il est sur le front depuis le premier jour, à la tête du plus grand groupe hospitalier du pays. Martin Hirsch sera sur le plateau.

« Separatisme islamiste » : les mots d'Emmanuel Macron

C’était un discours très attendu, celui que prononçait ce vendredi le président de la République contre le séparatisme islamiste. Un projet de loi en préparation pour défendre la République et ses valeurs. Analyse de ce plan d’action avec Jean-Michel Aphatie.

Qu'est ce que la pensée blanche

Et deux invités dans C L’Hebdo : Lilian Thuram qui publie La pensée blanche, un livre de réflexion, de combat aussi sur les discriminations, le racisme. Un essai qui interroge le sens de l’identité blanche.

Décolonisations : le documentaire événement

Et l’historien Pascal Blanchard. Il co-réalise un documentaire exceptionnel qui sera diffusé mardi soir sur France 2 : « Décolonisations : du sang et des larmes ». Un film événement sur une histoire douloureuse, de souffrances, de violences, de propagande aussi.

Tenue correcte exigée : le coup de gueule de Titou Lecoq

Et puis comment en est-on arriver à se demander si les filles peuvent s’habiller comme elles veulent ? Que cache la polémique autour de ce qu’est une tenue correcte ? La journaliste et féministe Titiou Lecoq viendra nous dire pourquoi elle est en colère

La Suite

Profession danseur étoile

Et après 20h, rencontre avec le danseur étoile de l’Opéra de Paris, Hugo Marchand. 26 ans, et il est déjà considéré comme un géant de la danse. Il viendra nous raconter son parcours et sa joie de retrouver la scène et son public dès lundi, dans la salle magnifique de l’Opéra Garnier. Il sera l’invité de la Suite de C L’Hebdo.