“C Politique” dimanche 4 octobre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 septembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invités : Anne Sinclair, journaliste et Jérôme Cartillier, correspondant de l’AFP à la Maison Blanche. La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. Le monde d'Anelise Borges : les barelvi et l'obsession du blasphème. Séparatisme islamiste : le choix de Macron.

Emmanuel Macron face au défi du séparatisme islamiste. L’islam politique a été ciblé sans ambiguïté, vendredi, lors de son discours très attendu sur cette question qui agite le débat public… "Pas d’amalgame" et un appel au "réveil républicain". Sur le Terrain de Laure Pollez . Coup de projecteur sur l'interdiction des certificats de virginité : mesure phare pour lutter contre le séparatisme. En Coulisses : la bataille des deux Amériques.

L'équipe de C politique nous emmène en Pennsylvanie au Nord-Est des Etats-Unis. C’est l’un des Etats clés pour gagner, dans un mois, les élections américaines. Il y a quatre ans, Donald Trump l’avait emporté dans cet État industriel, touché de plein fouet par les conséquences de la mondialisation. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La rencontre de 20 heures : Laure Adler, écrivaine et journaliste, auteure de "La voyageuse de nuit" (Editions Grasset) et George Vigarello, historien et auteur de "Histoire de la fatigue" (Editions du Seuil). Fatigue, crise sanitaire. Pourquoi sommes-nous si fatigués ?

Georges Vigarello retrace l’histoire de la fatigue au moment où la crise sanitaire semble nous épuiser collectivement. Laure Adler nous invite à changer de regard sur la vieillesse et appelle les vieux à la révolte. #balancetonbahut #14septembre : les jeunes filles dénoncent le sexisme au lycée.

En plateau, Clara Vandaele, lycéenne au lycée Edouard Branly à Boulogne-sur-Mer.