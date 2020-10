“C l'hebdo” samedi 10 octobre : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Pour cette cinquième saison, le talk accueille Mélanie Taravant et Tiga. Voici le sommaire de l'émission du samedi 3 octobre..

Les invités de C L'Hebdo

Inondations : la dévastation et le chaos

La désolation après des inondations exceptionnelles. Un bilan toujours provisoire plusieurs jours après des intempéries meurtrières. Le président de la République s’est rendu sur place mercredi pour affirmer la mobilisation de l’Etat. 55 communes, 5 vallées et le littoral inscrits en zone de catastrophe naturelle. Des familles qui ont tout perdu, mais aussi la résilience, la solidarité, et même l’héroïsme des secouristes. Comment expliquer la catastrophe ? On en parle avec les deux invitées : la journaliste météo de France 2 Chloé Nabédian et l’hydrologue Emma Haziza.

J-24 : Donald Trump est-il en perdition ?

Aux Etats-Unis, plus que 24 jours. Un président qui a mis en scène sa maladie, et surtout son retour à la Maison Blanche. Des propos de Donald Trump d’une rare violence contre ses opposants, contre son principal adversaire. On ne compte plus les rebondissements dans une campagne qui ne ressemble à aucune autre. Qu’est-ce qui fera basculer la présidentielle ? Réponse de la journaliste française qui connaît le mieux la Maison Blanche. Elle y a été correspondante pendant des années, et réalise un documentaire sur Melania Trump. Laurence Haïm sera sur le plateau.

L'écologie est un sport de combat

Les enjeux environnementaux sont revenus dans le débat public : les néonicotinoïdes, la condition animale qui étaient encore en discussions à l’Assemblée cette semaine. Lui ne baisse pas les bras. C’est le visage de l’écologie sur le service public. Il est à l’origine du référendum pour les animaux. Journaliste engagé, il publie son Journal de guerre écologique. Hugo Clément sera l’invité de C L’Hebdo.

La Suite

Le surdoué de la BD

Et après 20H, l’un des dessinateurs les plus doué de sa génération. Des BD cultes qui se sont vendues en millions d’exemplaires, et traduites à-travers dans le monde. Il revient en librairie avec le 10ème tome du Chat du Rabbin, et au cinéma avec un film d’animation formidable, Petit vampire. Joann Sfar sera l’invité de la suite de C L’Hebdo.