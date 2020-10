“Instincts criminels” : « Affaire Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche », mardi 20 octobre sur C8

En raison de l'actualité, C8 modifie la programmation du magazine “Instincts criminels” annoncé en diffusion le mardi 20 octobre à 22:30. La chaîne diffusera le sujet « Affaire Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche » en lieu et place de « Affaire du petit Grégory : les dernières révélations d'une enquête hors-norme».

Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche

Jeudi 15 octobre, Joël le Scouarnec a été mis en examen pour les viols ou agressions sexuelles de 312 victimes mineures.

Une affaire hors normes qui démarre le 2 mai 2017, lorsque ce médecin bien sous tous rapport est arrêté à Jonzac en Charente-Maritime pour le viol de sa petite voisine de 6 ans. En trente ans, l’homme a multiplié les victimes et consigné méticuleusement chacune de ses agressions dans un carnet secret qui révèle 30 ans d’horreur.

“Instincts criminels” a mené l’enquête et recueilli le témoignage des principaux protagonistes de cette incroyable affaire. En exclusivité, les parents de la dernière petite victime racontent et nous offrent un

témoignage bouleversant qui oscille entre l’effroi et la colère. Et pour la première fois, plusieurs victimes devenues aujourd’hui adultes ont accepté de nous raconter comment, enfants, elles avaient été piégées par

cet homme machiavélique et manipulateur.